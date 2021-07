Continua l’assalto di Milan e Roma per il goleador, ma attenzione alle sirene dall’estero: ecco cifre e dettagli per il bomber!

Milan e Roma vorrebbero continuare ad essere protagoniste in vista della prossima stagione. Sul fronte calciomercato le due big d’Europa sono al lavoro per rinforzare il reparto offensivo: nel mirino ci sarebbe così l’attaccante del Torino e della Nazionale, Andrea Belotti, fresco Campione d’Europa. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 con lo stesso Cairo che lo valuterebbe intorno ai 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Milan e Roma, Belotti piace ancora a Simeone

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” sulle sue tracce ci sarebbe ancora l’Atletico Madrid con Simeone che l’ha chiesto in diverse occasioni al club spagnolo. Le sue caratteristiche si sposerebbe a meraviglia con quelle dell’ariete italiano, capace di proteggere la palla per far salire la squadra. Inoltre, è molto utile in fase di non possesso andando a rincorrere gli avversari e soprattutti i centrali difensivi.

Il futuro de “Il Gallo” è ancora in bilico con la possibilità di dire addio al Torino dopo tanti di militanza in maglia granata. Nelle ultime stagioni è diventato anche il simbolo del Toro segnando tanti gol e regalando assist vincenti ai propri compagni. L’ultima stagione in Serie A è stata più che impegnativa con la salvezza del club torinese arrivata soltanto nel rush finale.

Simeone chiederà ancora informazioni bussando alla porta di Cairo: il Torino non lo vorrebbe perdere, ma in caso di offerta importante e con il contratto in scadenza nel prossimo giugno le dinamiche cambieranno.