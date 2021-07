L’Uefa ha pubblicato la top 11 di ‘Euro 2020’: cinque i giocatori dell’Italia presenti in lista, ma c’è un escluso di lusso che fa rumore

L’Italia è campione d’Europa. La formazione del ct Mancini ha emozionato tutti ed è riuscita ad alzare la coppa al termine di un percorso ricco d’insidie e di pericoli. Dopo aver passato agilmente il girone, gli Azzurri hanno superato il turno nei tempi regolamentari solo contro il Belgio. Poi rigori con Spagna e in finale con l’Inghilterra. La squadra è risultata tra le migliori del torneo, come confermato da una classifica Uefa.

Il riferimento è alla ‘Top 11’ dell’Europeo stilata dall’Uefa. L’ente ha tenuto conto del rendimento di ogni singolo giocatore, arrivando poi allo schieramento di una formazione disegnata con il 4-3-3. Sono cinque gli Azzurri presenti, il primo tra i pali. Il miglior portiere è Gianluigi Donnarumma, decisivo anche in finale con due rigori parati. In difesa la coppia centrale è formata da Bonucci e Maguire, con Walker e Spinazzola terzini. Il giocatore della Roma, nonostante l’infortunio, è risultato il migliore nel suo ruolo.

A centrocampo c’è Jorginho in regia, poi le mezzali sono Pedri (Spagna) e Pierre-Emile Højbjerg, autore di un grande europeo con la Danimarca, fermatasi solo in semifinale. In attacco due elementi su tre giocano in Serie A: Chiesa e Lukaku. Completa il tridente l’inglese Sterling, autore di tre reti ed un assist in sette partite.

Top 11 Europeo, l’Uefa premia l’Italia

Tutto giusto, penseranno alcuni. Ma c’è qualche esclusione che fa rumore. Una su tutti, quella di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus non è stato selezionato nella top 11 nonostante cinque gol e un assist collezionati in appena quattro partite. Il fuoriclasse paga forse un campionato europeo non degno delle aspettative da parte del Portogallo, uscito agli ottavi contro il Belgio e qualificatosi ai gironi appena come terzo.

TOP 11 EUROPEO (4-3-3): Donnarumma (Italia); Walker (Inghilterra), Bonucci (Italia), Maguire (Inghilterra), Spinazzola (Italia); Jorginho (Italia), Højbjerg (Danimarca), Pedri (Spagna); Chiesa (Italia), Lukaku (Belgio), Sterling (Inghilterra).