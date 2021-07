Il Milan riflette sul destino di Rafael Leao che non ha convinto del tutto nell’ultima stagione. Torna forte l’Everton con uno scambio

Tra le squadre maggiormente attive sul mercato c’è sicuramente il Milan che tra entrate ed uscite ha già mosso diverse pedine importanti. Tanti inoltre ancora i tasselli da mettere a disposizione di Stefano Pioli per completare al meglio la rosa che dovrà fronteggiare il ritorno in Champions League. Molto dipenderà anche dal futuro di alcuni calciatori importanti del roster attuale. Tra i profili sotto esame c’è infatti Rafael Leao, reduce da una stagione dai due volti con alcuni sprazzi di grande talento ed una fase di involuzione successiva. I rossoneri riflettono sul suo destino, mentre l’attaccante portoghese continua ad avere molto mercato all’estero, ed in particolare in Premier League. Qualora si optasse per il divorzio Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per trovare una nuova destinazione al classe ’99. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Benitez prova lo scambio: nel mirino Rafael Leao

In Inghilterra Leao resta ancora nel mirino dell’Everton, club al quale era stato già accostato ai tempi di Ancelotti. Con Rafa Benitez in panchina però i biancoblu di Liverpool potrebbero anche tornare alla carica per l’attaccante lusitano, ritenuto calciatore dalle grandi potenzialità. I dubbi del Milan dopo l’ultima stagione sono al contrario in ascesa e con la giusta proposta l’addio sarebbe certamente preso in considerazione.

In questo senso l’Everton potrebbe avere una carta vincente da mettere sul tavolo delle trattative. Il club allenato da Benitez potrebbe imbastire uno scambio alla pari con il centrocampista brasiliano, Allan, ex Napoli che ha una valutazione economica simile a quella dello stesso Leao, sui 25/30 milioni. I rossoneri potrebbero pensarci perché così completerebbero il centrocampo ed avrebbero finalmente un altro calciatore con caratteristiche simili a Kessie che per ora non ha ancora sciolto tutti i dubbi sul suo rinnovo di contratto. Allan è già stato peraltro anche in Serie A, conosce bene il campionato ed è un calciatore di grande affidabilità, senza contare che qualora andassero male le trattative per prolungare Kessie potrebbe divenirne anche l’erede.