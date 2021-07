Il calciomercato del Milan prende forma, con Maldini che ha messo nel mirino il top player per l’attacco: retroscena clamoroso

Saranno settimane calde quelle che attendono il Milan di Stefano Pioli che, in ottica calciomercato, deve ancora accogliere nuovi rinforzi. Salutati Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri guardano ad un possibile colpo di spessore per l’attacco. Un profilo d’esperienza e spessore che affianchi Ibrahimovic nell’annata che vedrà il Milan nuovamente in Champions. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il club di via Aldo Rossi avrebbe tentato un colpo clamoroso per l’attacco. Si tratta di Karim Benzema, in scadenza l’anno prossimo con il Real Madrid e che dopo un’annata straordinaria fa gola a diversi top club europei. Non solo i rossoneri ma anche il Manchester City ha valutato l’assalto al francese, con Guardiola che lo stima e lo avrebbe accolto al posto di Aguero finito al Barcellona. Niente da fare, però, visto che il futuro di Benzema sarà ancora al Real Madrid.

Calciomercato Milan, bomba Benzema: Maldini ci ha provato

Ancelotti e Perez non intendono rinunciare al 33enne bomber che è reduce da 48 presenze con ben 27 reti e 11 assist vincenti. I ‘Blancos’ punteranno ancora su Benzema che a dicembre compirà 34 anni e potrebbe chiudere la carriera in quel di Madrid.

Nei piani delle ‘Merengues’ l’idea di prolungare l’attuale accordo con la punta fino al 30 giugno 2024 quando a quasi 37 anni potrebbe chiudere la sua parentesi a Madrid.

Niente City nè Milan, Benzema ed il Real Madrid sono pronti a legarsi ancora fino al 2024.