Calciomercato Juve, Pogba ha scelto | Pronto lo scambio!

Il futuro di Paul Pogba sembra ormai già deciso: il centrocampista francese ha già scelto con un accordo nelle ultime ore

Nel calcio tutto cambia così velocemente. Il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, potrebbe così cambiare squadra in vista della prossima stagione. L’ex Juventus è stato monitorato a lungo nuovamente dal club bianconero, ma alla fine avrebbe già preso una decisione in ottica futura. Ci sarebbe già un accordo con la big d’Europa per tornare a conquistare nuovi trofei entusiasmanti.

Calciomercato Juve, Pogba verso il PSG: c’è l’accordo!

Come svelato dal portale “Footmercato” Pogba avrebbe scelto il Paris Saint-Germain con una valutazione che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. La Juventus ci ha provato nuovamente a lungo per arrivare al talentuoso centrocampista francese, ma la sua decisione potrebbe essere decisiva in vista della prossima stagione. In questo modo lo stesso club francese sarebbe sul punto di inserire nella trattativa l’attaccante argentino, Mauro Icardi, con uno scambio da urlo tra le big d’Europa.

Anche l’ex attaccante dell’Inter è stato seguito costantamente dalla Juventus, che vuole incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Un goleador mortifero che ha tanta voglia di riscatto dopo la mancata convocazione in Copa America con l’Argentina.

A breve ci potrebbero essere novità importanti per Pogba, che sarebbe sul punto di accettare la destinazione PSG per nuovi traguardi avvincenti della sua carriera. Il centrocampista francese sarebbe sul punto di continuare il suo percorso di crescita volando a Parigi con la Juventus che resterebbe beffata dalla sua decisione.