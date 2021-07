Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a sacrificare Weston McKennie a centrocampo: spunta Fabio Paratici per lo statunitense

La Juventus si prepara ad iniziare la nuova stagione. Il 14 luglio prenderà il via il raduno dei bianconeri, mentre continuano le riflessioni della società e di Allegri in sede di calciomercato. In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, l’obiettivo primario è rinforzare il centrocampo. Il primo nome nei pensieri del tecnico è Manuel Locatelli, ma per l’eventuale conclusione positiva dell’affare servirà attendere ancora un po’. Occhio anche alle uscite in quella zona di campo. Aaron Ramsey non rientra più nel progetto dellaa ‘Vecchia Signora’, che sarebbe ben lieta di cederlo.

Ma per il gallese al momento non ci sono offerte, perciò il sacrificato del nuovo Football Director Federico Cherubini dovrebbe essere Weston McKennie. Lo statunitense – in scadenza di contratto a giugno 2025 – è calato dopo un inizio d’avventura più che positivo e per la Juve non è certamente imprescindibile. A tal proposito, una pista per il futuro del classe ’98 potrebbe essere il Tottenham di Paratici.

Calciomercato Juventus, McKennie ai saluti: plusvalenza ‘grazie’ a Paratici

Spunta Paratici per McKennie. L’ex CFO della Juventus portò il centrocampista alla ‘Vecchia Signora’, prelevandolo dallo Schalke 04 per poco più di 20 milioni di euro la scorsa estate. Ora potrebbe riappropriarsi del suo cartellino con il Tottenham, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

L’affare sarebbe ottimo per i bianconeri, considerando che porterebbe anche una rilevante plusvalenza. Sacrificio McKennie in quel di Torino e attenzione alla pista Tottenham. Per Ramsey, invece, il futuro è tutto da vedere.