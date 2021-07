Aumenta l’incertezza riguardo al futuro di Griezmann al Barcellona e la Juventus rimane vigile: spunta una data per il francese

Aumentano le temperature dell’estate bianconera. Continuano le riflessioni in casa Juventus per pianificare le migliori strategie possibili, al fine di ritornare da subito ai massimi livelli dopo una stagione certamente al di sotto delle aspettative. Il tema riguardante il futuro di Cristiano Ronaldo rimane centrale. L’intenzione delle parti in causa pare sia quella di separarsi in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per giugno 2022. La situazione, però, è intricata e richiede del tempo prima di giungere a un punto di svolta definitivo. La sensazione al momento, infatti, è che l’unica squadra che sarebbe disposta a tentare l’eventuale affondo sia il PSG, ma i parigini devono prima risolvere la questione Mbappe.

Se la ‘Vecchia Signora’ dovesse liberarsi del pesantissimo ingaggio di CR7 da 31 milioni netti a stagione, potrebbe osare di più in sede di calciomercato e reinvestire il denaro per un grande colpo in attacco. In questo senso, uno dei nomi che piacciono maggiormente – come ormai noto – è Antoine Griezmann del Barcellona. La seconda punta francese viene da un Europeo più che deludente con la Nazionale di Deschamps. Attorno al suo prossimo destino, inoltre, si sarebbe creato un vero e proprio giallo. Stando a quanto riferisce ‘El Chiringuito TV’, i blaugrana non avrebbero comunicato al giocatore l’intenzione di cederlo, al contrario di ciò che sostenevano alcune voci di recente.

Calciomercato Juventus, le ultime sull’intrigo Griezmann

In Spagna, altre fonti continuano invece a dire che il giocatore sia in uscita. Spunta, però, una data per la risoluzione del rebus. Sempre secondo ‘El Chringuito TV’, il club spagnolo pare sia intenzionato a risolvere la questione entro il prossimo 20 luglio.

Ma è bene ricordare che in ogni caso non si tratterebbe di un’operazione in discesa per i bianconeri. Il contratto dell’ex Atletico Madrid è in scadenza a giugno 2024 e la valutazione si attesta sui 60 milioni di euro. Lo stipendio era di 18 milioni di euro netti all’anno per le prime due stagioni e può arrivare a 23 a partire dalla quarta annata con i catalani. Il futuro di Griezmann si fa più intricato giorno dopo giorno e la Juventus rimane vigile.