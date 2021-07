Calciomercato Juve: si complica la cessione di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese sembra destinato a rimanere a Torino. Ecco perché

“Le ultime due stagioni sono state complicate per me. Attorno a me ho le persone giuste, che si concentrano sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio perché io possa tornare a sentirmi bene e ad avere di nuovo fiducia in me stesso. Mi capiscono, conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno”. Nel corso di Euro 2020, Aaron Ramsey aveva parlato così dal ritiro della sua Nazionale. Dichiarazioni, quelle del centrocampista gallese, che sono state interpretate anche come una frecciata nei confronti della Juventus, e che sapevano di addio. Come noto, l’ex Arsenal è in cima alla lista dei partenti in casa bianconera, ma la sua cessione si fa sempre più complicata. Ad oggi, infatti, non è ancora arrivata nessuna novità ed il 30enne sembra destinato a rimanere a Torino. Ecco come stanno le cose: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, perché Ramsey è destinato a rimanere in bianconero

Il gallese ha ancora due anni di contratto con la Juventus, in scadenza nel 2023, e percepisce oltre 7 milioni di euro netti l’anno. Un ingaggio altissimo che frena anche i club di Premier League intenzionati a riportare l’ex Arsenal nel campionato inglese. Ramsey, infatti, è reduce da due stagioni ben al di sotto le aspettative, caratterizzate da continui infortuni ed acciacchi fisici. Il 30enne non ha mai trovato continuità in bianconero e la dirigenza sarebbe intenzionata a privarsene in questa sessione estiva di calciomercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tuttavia, al momento non c’è alcuna offerta nemmeno dalla Premier per il giocatore e il pesante ingaggio complica la sua cessione. Allo stato attuale, dunque, Ramsey è sempre più destinato a rimanere alla Juventus.