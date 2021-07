Il calciomercato bianconero prende forma con un clamoroso nome per l’attacco: super colpo e coppia con CR7

La Juventus ha intenzione di tornare a competere per il vertice sia in Italia, dove l’Inter ha interrotto un dominio quasi decennale dei bianconeri, sia in Europa con il sogno Champions League sempre sullo sfondo. In tal senso, il calciomercato estivo può portare non pochi cambiamenti alla rosa allenata da Allegri, ritornato dopo un addio di oltre due anni dalla Torino bianconera. Una delle priorità rimane quella di portare un attaccante di peso che arricchisca la batteria offensiva a disposizione dell’allenatore livornese. In tal senso, con il destino di Ronaldo che non è stato ancora scritto, spunta un nome che già in passato ha ingolosito i dirigenti della ‘Vecchia Signora’. Si tratta di Gabriel Jesus, attaccante valutato non meno di 50-60 milioni ed in scadenza nel 2023 con il Manchester City. Il 24enne brasiliano potrebbe dunque salutare la squadra di Pep Guardiola, con l’ipotesi bianconera assolutamente gradita all’ex punta del Palmeiras.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, due strade per Bernardeschi | Intreccio con Sarri

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, firma in settimana | Ci pensa Allegri: le cifre

Calciomercato Juventus, idea Gabriel Jesus: si può

Gabriel Jesus non disdegnerebbe dunque la possibilità di vestire la maglia della Juventus, con la società torinese che potrebbe accoglierlo anche in caso di permanenza a Torino di Cristiano Ronaldo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un duo d’attacco straordinario che farebbe contenti i tifosi bianconeri: Gabriel Jesus può tornare ad essere un reale obiettivo per la Juventus di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio e plusvalenza | Ci pensa Paratici

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Alex Sandro in bilico | Erede da Euro 2020

Sono 14 le reti siglate nell’ultima stagione con il Manchester City, tra campionato e coppe: 4 invece gli assist di Gabriel Jesus nelle 42 apparizioni agli ordini di Guardiola.