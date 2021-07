Mino Raiola è sempre al lavoro per assicurare un futuro più roseo ai suoi assistiti: la furia del potente agente italo-olandese

Saranno giorni intensi in casa Juventus dopo Euro2020. Già al lavoro il noto agente italo-olandese, Mino Raiola, che non vede l’ora di trovare una soluzione per il suo assistito, Federico Bernardeschi, che è stato decisivo con il rigore perfetto messo a segno contro la Spagna. Nei mesi scorsi lo stesso esterno offensivo bianconero aveva svelato di essere felice in Nazionale rispetto a quando gioca per il proprio club. Rischia sempre la giocata a differenza dell’apprensione con la casacca della compagine torinese.

Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi in bilico

Il suo legame contrattuale con la Juventus scadrà nel giugno 2022, ma non ci sarebbero novità per quanto riguarda il suo rinnovo contrattuale. Il top club italiano vorrebbe pensare subito ad una cessione, ma sarà decisivo l’incontro con lo stesso Mino Raiola.

Così lo stesso potente procuratore sarebbe così infuriato con la gestione di Bernardeschi e potrebbe anche pensare all’addio a parametro zero nella prossima stagione. In questo modo la Juventus, a sua volta, opterebbe anche per la tribuna per il prossimo anno con la situazione che sarà più chiara dopo la finale di Euro2020 in programma stasera a Wembley.

Bernardeschi vuole tornare a splendere di luce propria dopo anni in chiaroscuro in maglia bianconera. Il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe essere così decisivo per trovare un accordo comune per andare avanti. Il suo futuro è ancora in bilico con Raiola sempre al lavoro per trovare la soluzione più adatta all’ex talentuoso giocatore della Fiorentina.