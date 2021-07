Il calciomercato bianconero prende forma, con un clamoroso scambio tra top player all’orizzonte: addio Serie A

Il ritorno di Massimiliano Allegri coinciderà con un cambiamento importante alla rosa che, fino ad alcune settimane fa, era allenata da Pirlo. In tal senso, non solo le possibili cessioni degli ‘esuberi’ ma anche le entrate, con diversi nomi sul taccuino della dirigenza bianconera per l’attuale sessione di calciomercato. È stato più volte accostato alla ‘Vecchia Signora’ e dopo lo straordinario ormai il nome di Jorginho è sulla bocca di tutti. Nonostante ciò, l’ipotesi di rivedere il centrocampista in Serie A ma stavolta con la maglia bianconera sembrerebbe destinata a sfumare in tempi brevi. Seppur vi siano stati contatti recenti come sottolineato dall’agente dell’italo-brasiliano in esclusiva ai mircofoni di ‘Calciomercato.it’, dunque, per Jorginho sembrerebbero potersi aprire le porte della Liga. Dopo un Europeo straordinario, l’ex Napoli rischia di finire un super scambio con un altro obiettivo ormai da mesi della ‘Vecchia Signora’. Si tratta di Antoine Griezmann, ormai ai margini del progetto Barcellona e che i catalani vorrebbero sacrificare per arrivare a Jorginho.

Calciomercato Juventus, Jorginho nello scambio: i dettagli

Il centrocampista della nazionale di Mancini è considerato l’erede ideale di Pjanic, anche lui accostato alla Juventus è destinato a dire addio dopo un’unica e deludente stagione in Catalogna. Ecco dunque che lo scambio sull’asse Londra-Barcellona può prendere forma.

Tuchel stima Griezmann che ha una valutazione di circa 70 milioni, al pari di Jorginho può di fatto allontanare definitivamente sia il gioiello francese dai radar juventini che l’ex napoletano.

Situazione in divenire con la Juventus che all’orizzonte vede allontanarsi il nome di Griezmann: ‘Le Petit Diable’ al Chelsea con Jorginho alla corte di Koeman.