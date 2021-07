Il calciomercato della Juventus prende forma: firma prevista in settimana, Allegri in pressing

La Juventus attende l’inizio di una nuova stagione che dovrà rappresentare un rilancio importante, dopo la deludente annata (soprattutto in ambito Europeo) con Pirlo alla guida tecnica. Ha fatto ritorno dopo due anni Allegri e con lui sembrano adesso più chiare le strategie per l’attuale sessione di calciomercato della ‘Vecchia Signora’. Si passerà non solo da innesti e cessioni ma anche dai rinnovi, con un nome su tutti che ai vertici bianconeri vogliono trattenere a tutti i costi. Si tratta di Giorgio Chiellini che a 36 anni ha guidato l’Italia di Mancini ad un clamoroso trionfo ad Euro 2020. Il leader juventino rinnoverà presto, prestissimo, il suo accordo ormai già scaduto lo scorso 30 giugno con la Juventus. Lo vuole la dirigenza, lo vuole soprattutto Massimiliano Allegri che intende puntare forte sul centrale toscano. Lo vuole anche Chiellini che proverà a ripetersi, al centro della difesa dei campioni d’Europa, tra un anno e mezzo in Qatar.

Calciomercato Juventus, Chiellini rinnova: data e cifre

Un incontro tra le parti, Allegri e Juventus, è previsto in settimana: Chiellini firmerà un rinnovo, conquistato sul campo, per un’altra stagione. La scadenza al prossimo 30 giugno 2022, con un ingaggio che si attesterà intorno ai 2 milioni di euri netti all’anno più bonus.

Chiellini ha convinto tutti e nonostante un’età che inesorabilmente avanza e le voci degli ultimi mesi che parlavano di un probabile addio, sarà ancora un pilastro della Juventus nell’annata che sta per cominciare.

Firma che arriverà come detto in settimana, prima delle meritate vacanze. Prima di ricominciare, ancora da leader, ancora alla Juventus.