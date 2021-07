Calciomercato Juventus, rinnovo o addio | Bivio Bernardeschi

La Juventus potrebbe privarsi di uno dei suoi Campioni d’Europa: Bernardeschi potrebbe lasciare i bianconeri

Federico Bernardeschi ieri ha disputato un ottimo match, segnando anche uno dei cinque rigori per l’Italia. Ha mantenuto la freddezza con l’Inghilterra come contro la Spagna, e le sue prestazioni sono state molto positive in tutto Euro 2020. Prove che potrebbero servirgli per definire meglio il suo futuro, visto che ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha diversi estimatori in giro per la Serie A. Una di queste sarebbe la Lazio, dove ritroverebbe un suo ex allenatore, Maurizio Sarri, da poco approdato a Formello e desideroso di costruire una grande squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma in settimana | Ci pensa Allegri: le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio e plusvalenza | Ci pensa Paratici

Juventus, rinnovo o addio per Bernardeschi

Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Paganini, Bernardeschi si trova tra il rinnovo con la Juventus e il ritorno da Maurizio Sarri. Soprattutto per un inserimento nell’operazione Luis Alberto, vicino alla rottura con la Lazio dopo non essersi presentato in ritiro. Si tratta di una possibilità. L’agente di Bernardeschi, Mino Raiola, sta comunque trattando il rinnovo con la Juve, per prolungare il contratto che -come detto in precedenza- scadrà nel 2022. Restano da capire le intenzioni del giocatore e quelle di Allegri, dopo la vittoria di Euro 2020 da parte dell’esterno offensivo.