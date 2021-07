Il calciomercato bianconero può vedere un doppio colpo a sorpresa: niente rinnovo, arrivano a parametro zero

L’attenzione al presente con uno sguardo, già proiettato, ai prossimi anni. La Juventus auspica una ripartenza in grande stile, dopo l’annata deludente con Pirlo in panchina. Si ricomincia da Massimiliano Allegri, ritornato dopo un biennio di pausa nella Torino bianconera. Il tecnico toscano sta valutando i rinforzi da ‘abbracciare’ nell’attuale sessione di calciomercato, ma non solo. I fari sono puntati anche alla stagione 2022/23, quando la ‘Vecchia Signora’ potrebbe approfittare di un doppio colpo di spessore a costo zero. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, infatti, in casa Barcellona a tenere banco non sarebbe solo il futuro di Lionel Messi. Laporta farà il possibile per trattenere la ‘Pulga’ argentina ma, nel frattempo, rischia di vedere scappare via due dei gioielli a disposizione di Ronald Koeman. Uno di questi è certamente Ousmane Dembele, in scadenza nel 2022 e lontano dal rinnovo con i catalani. L’infortunio che lo terrà fuori 4 mesi può complicare le trattative per il prolungamento, con la Juventus da tempo sulle sue tracce e pronta ad accoglierlo a zero tra un anno. Non solo Dembele, però, come occasione ghiotta per la ‘Vecchia Signora’: ecco un altro nome sul taccuino dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, non solo Dembele: doppio colpo nel 2022

Si tratta del centrocampista Ilaix Moriba, classe 1997 ed una delle stelline pronte ad esplodere in quel di Barcellona. Anche in questo caso, nell’eventualità che il rinnovo non si concretizzi (come Dembele, Moriba è in scadenza nel 2022) allora per i bianconeri potrebbe prospettarsi un doppio colpo ‘gratis’.

Dembele più Moriba per una doppia beffa al Barcellona che, in forte crisi economica, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo dei suoi gioielli.

Situazione quindi in divenire, la Juventus rimane alla finestra per Moriba e Dembele: la palla passa a Laporta.