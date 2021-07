Il calciomercato della Juventus inizia a prendere forma: svolta clamorosa dalla Spagna, accordo per il top player

Una ripartenza all’insegna del ritorno di Massimiliano Allegri che, poco più di due anni dopo, è pronto a riprendere in mano il gruppo bianconero. La nuova Juventus guidata dall’allenatore livornese potrebbe però, tuttavia, vedere allontanarsi uno dei nomi più caldi e accostati con maggior forza alla compagine bianconera durante l’attuale sessione di calciomercato. Per la ‘Vecchia Signora’, infatti, pare dunque chiudersi la strada che porta al super colpo in difesa. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, Raphael Varane lascerà il Real Madrid ma non vestirà la casacca bianconera. A spuntarla, secondo quanto scritto dalla Spagna, sarebbe il Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno quindi già trovato un accordo di massima con Florentino Perez, ad un anno dalla scadenza contrattuale di Varane che nell’estate 2022 rischierebbe di liberarsi a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan, rifiuto in arrivo | Vuole solo la Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | Affare tra big

Calciomercato Juventus, colpo Varane: accordo con il Real

A differenza dei 70 milioni richiesti inizialmente, i ‘Blancos’ hanno concesso un importante sconto scendendo a 50 e accontentando il Manchester United. Una pista destinata a chiudersi con l’ufficialità nelle prossime settimane.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per la Juventus, dunque, in arrivo la clamorosa beffa nella corsa a Varane. Il 28enne centrale francese è reduce da una stagione fatta di 41 apparizioni con la squadra allenata da Zidane, con 2 gol all’attivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, intrigo terzini | Affare Juventus-Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, pericolo Dybala | Nuova clamorosa pretendente

Ancelotti, dunque, non allenerà il difensore pronto a salutare il Real Madrid e destinato a sbarcare in Premier League alla corte di Solskjaer.