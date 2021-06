Svolta in arrivo per uno degli obiettivi di mercato della Juventus: proposta e ingaggio dimezzato

La Juventus è intenzionata a portare a Torino almeno un colpo di spessore per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri durante il calciomercato estivo. Riscattato il prestito di Morata, per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di valutare un nuovo colpo. In tal senso, uno dei nomi che con maggiore costanza è stato avvicinato ai bianconeri negli ultimi mesi, potrebbe rinnovare. Si tratta dell’ala francese Ousmane Dembele, in forza al Barcellona con il quale rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2022. I catalani hanno intenzione di provare a rinnovare l’attuale accordo con l’ex Borussia che, nonostante i tanti infortuni (rientrerà tra circa quattro mesi) ha la piena fiducia dei vertici blaugrana. Il presidente Laporta avrebbe già in mente una nuova proposta di rinnovo che, tuttavia, potrebbe spiazzare un pò tutti. La strategia del Barcellona, vista l’enorme crisi causa Covid che ha colpito la società spagnola, vedrà una proposta decisamente al ribasso per la permanenza del 24enne di Vernon.

Calciomercato Juventus, ipotesi rinnovo per Dembele: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, Joan Laporta ha in mente un rinnovo al ribasso per Ousmane Dembele. Con la Juventus che rimane interessata alla finestra, il piano del presidente prevederebbe una proposta di rinnovo fino al 30 giugno 2026 con l’ingaggio addirittura dimezzato.

Dai 12 milioni netti all’anno, infatti, per il Barcellona si dovrebbe passare a circa 6 milioni stagionali. Adesso la palla passa a Dembele, che piace a numerosi top club europei.

La Juventus potrebbe tornare ad inserirsi in caso di rottura tra le parti: Dembele rimane sulla lista dei bianconeri per l’attacco.