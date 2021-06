Il calciomercato dell’Inter prende forma, con una ricchissima cessione che è ormai vicina alla fumata bianca: cifre e dettagli

Una nuova Inter targata Simone Inzaghi sta nascendo, con diverse novità all’orizzonte per quanto riguarda la rosa a disposizione dell’ex allenatore della Lazio. Non solo i colpi in entrata come l’ultimo acquisto, a zero, di Hakan Calhanoglu ma anche le cessioni. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, è praticamente fatta per la partenza di Achraf Hakimi dalla Milano nerazzurra. Il terzino di origini marocchine vestirà la maglia del PSG che ha definitivamente superato la concorrenza del Chelsea, offrendo ben 70 milioni di euro. Una cifra vicina alla primissima richiesta interista di 80 milioni: adesso rimangono solo da definire alcuni dettagli legati ai bonus in favore della società meneghina.

Calciomercato Inter, Hakimi al PSG: è fatta

Nei prossimi giorni arriverà quindi la fumata bianca, con l’Inter pronta a salutare dopo una sola stagione il forte laterale.

Niente da fare per il Chelsea che ha pensato di inserire nell’affare il cartellino di Marcos Alonso, accostato in passato ai nerazzurri.

Hakimi in quel di Parigi percepirà un ingaggio di circa 7-8 milioni di euro netti a stagione: il destino del marocchino è ormai segnato, in attesa dell’annuncio ufficiale.