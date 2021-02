Da tempo l’Inter continua a lavorare per portare alla corte di Antonio Conte un suo pupillo: il colpo potrebbe sfumare causa rinnovo

Il calciomercato non si ferma mai, anche quando la concentrazione è massima sugli impegni di campionato. Questo è proprio il caso dell’Inter, che oggi alle 15 affronterà contro il Milan uno dei derby più infuocati degli ultimi anni. Infatti le due squadre sono al primo ed al secondo posto in campionato, ad un solo punto di distanza, dunque quella di oggi potrebbe essere una partita decisiva in chiave scudetto.

Nel frattempo si lavora anche per la prossima stagione, iniziando a scegliere gli obiettivi da inseguire nel prossimo calciomercato. Un obiettivo prefissato da tempo però potrebbe essere vicino a sfumare definitivamente. Potrebbe infatti rinnovare grazie all’arrivo del nuovo tecnico in panchina.

Calciomercato Inter, Marcos Alonso vicino al rinnovo: decisivo Tuchel

Il calciomercato estivo riserverà certamente moltissime sorprese, ed una di queste potrebbe essere legata ai piani dell’Inter. Infatti i nerazzurri da tempo seguono con attenzione il profilo di Marcos Alonso, terzino del Chelsea che sembrava essere finito ai margini del progetto del club londinese. Infatti in questa stagione il calciatore spagnolo ha collezionato solamente 9 presenze, mettendo però a segno anche un gol. L’ex Fiorentina inoltre è un pupillo di Antonio Conte, con cui nei due anni al Chelsea ha vinto una Premier League ed una Coppa d’Inghilterra.

Da quando però è atterrato a Londra il nuovo tecnico Thomas Tuchel, il terzino spagnolo sembrerebbe essere rinato, giocando ben 5 partite delle 7 con l’allenatore tedesco in panchina. Secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, questa rinascita potrebbe portare il Chelsea a rinnovare il contrato dello spagnolo per un ulteriore anno, dunque fino al 2024. Questo inevitabilmente porterebbe l’Inter a veder sfumare il proprio obiettivo. Non solo i nerazzurri però seguono da tempo il calciatore. Infatti sulle sue tracce c’è anche il Barcellona, che dovrà arrendersi proprio come il club interista.