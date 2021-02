Il calciomercato dell’Inter per la prossima stagione potrebbe vedere uno scambio con l’Atletico Madrid tra giocatori ai margini

Si avvicina il derby tra Inter e Milan, che sicuramente sarà un passaggio decisivo per la sfida scudetto in Serie A. Nel frattempo però le dirigenze lavorano sin da ora per la prossima stagione, cercando profili interessanti che possano rinforzare le rose. In casa Inter si continua a ragionare su quale possa essere il futuro di Alexis Sanchez, attaccante che non è una prima scelta di Antonio Conte e che è un po’ ai margini del progetto nerazzurro. Così per il club interista potrebbe aprirsi la possibilità di uno scambio con l’Atletico Madrid. Affare con Simeone per un calciatore ai margini dei progetti dei ‘Colchoneros’.

Calciomercato Inter, addio Sanchez: idea di scambio con Hector Herrera

L’Inter continua ad inseguire l’obiettivo scudetto. I nerazzurri infatti dovranno a tutti i costi cercare di arrivare in testa alla Serie A a fine stagione, visto che ormai tutti gli altri obiettivi sono sfumati prematuramente. Intanto Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra ragionano sulla formazione della rosa per la prossima stagione, cercando di capire quali siano i giocatori fondamentali e quali invece potrebbero partire.

Uno di quelli in uscita potrebbe essere Alexis Sanchez, che in questa stagione ha giocato 12 partite da titolare su 23 presenze, mettendo a segno 2 gol e 6 assist. Ma il cileno continua ad essere una seconda scelta per Antonio Conte, ed i nerazzurri potrebbero pensare di liberarsene visti i 7 milioni di ingaggio che percepisce a stagione. Così la suggestione per l’estate sarebbe uno scambio con l’Atletico Madrid, che vedrebbe ormai fuori dai piani il centrocampista Hector Herrera. Il messicano arrivato dal Manchester United due anni fa a parametro zero ha collezionato solamente 13 presenze quest’anno e sarebbe ai margini del club spagnolo. Così i due club potrebbero pensare ad uno scambio che accontenterebbe tutte e due le parti, visto che oltretutto il centrocampista ex United il prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto e potrebbe nuovamente partire a zero.