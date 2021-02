Non un bel periodo per Alvaro Morata, che ha contratto un virus che lo sta costringendo a non essere al 100%

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le condizioni di Alvaro Morata: “E’ svenuto dopo la partita“. Una frase che ha fatto il giro del mondo, e secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, lo spagnolo ha contratto un virus. Si chiama ‘Citomegalovirus‘, che abbassa le difese immunitarie. Morata sarà comunque a disposizione di Pirlo per la sfida col Crotone, ma per vedere la sua versione migliore bisognerà ancora aspettare. Ecco perché al suo posto probabilmente scenderà in campo Kulusevski.