I tifosi del Milan sognano il colpo Sergio Ramos in difesa, ma l’ex Real Madrid ha richieste folli: la risposta di Maldini

Il Milan ha iniziato la sua campagna acquisti infiammando il mese di giugno con importanti trattative sia in entrata che in uscita. Dopo aver salutato Donnarumma e Calhanoglu – entrambi a fine contratto – il club rossonero ha puntato su Maignan ed il riscatto di Tomori, ma le operazioni non sono di certo terminate. Ad infiammare i cuori dei tifosi la suggestione Sergio Ramos, svincolatosi dal Real Madrid ed in cerca di una squadra.

Il difensore spagnolo – 35 anni compiuti a marzo – ha dimostrato di essere ancora una valida alternativa ad ogni livello. L’ultima stagione lo ha visto fermarsi diverse volte anche a causa della positività al Coronavirus e non è riuscito a trovare continuità: appena 15 le presenze in Liga, ma un apporto di leadership mai mancato, soprattutto in Champions League. Il Milan ha sondato la pista per portare alla corte di Pioli esperienza idonea per il ritorno nella massima competizione europea.

La trattativa, però, sarebbe tramontata sul nascere. Come riporta ‘El Chiringuito TV’, nelle scorse settimane Paolo Maldini avrebbe avuto un contatto telefonico con Sergio Ramos. L’ex bandiera del Real Madrid ha però sparato cifre fuori mercato per arrivare a vestire rossonero: 20 milioni per la firma e 15 netti a stagione, con la richiesta di un contratto da due anni più opzione per il terzo. Un’operazione complessiva da 65 milioni.

Calciomercato Milan, la risposta di Maldini a Ramos

La società rossonera, consapevole della situazione economica, non si è fatta mettere sotto scacco e Maldini avrebbe rifiutato subito queste condizioni. “Non sa chi ha di fronte“: questo il virgolettato filtrato dagli ambienti rossoneri. Il Milan non più chiudere l’affare a queste cifre e il futuro di Sergio Ramos sembra lontano dall’Italia. Il difensore spagnolo potrebbe approdare al Psg, club al momento in vantaggio sulla Premier.