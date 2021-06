La Juventus guarda ad un possibile scambio con il top club europeo: Merih Demiral nell’affare

La Juventus ha tutta l’intenzione di rilanciarsi, sia in Italia che in Europa, con il ritorno di Allegri che può portare a cambiamenti importanti alla rosa bianconera. In tal senso, la sessione estiva di calciomercato vede la Juventus tra le società più attive e pronte a stupire nelle prossime settimane. Il focus della ‘Vecchia Signora’ sarà sicuramente rimpolpare il centrocampo, dove diverse pedine sono in bilico (Ramsey su tutti) e andranno sostituite. Per far ciò, la dirigenza torinese ha da tempo messo nel mirino, in Italia, Manuel Locatelli. Le difficoltà ad arrivare al gioiello del Sassuolo, visto anche l’Europeo da assoluto protagonista, possono però dirottare l’attenzione di Allegri in Germania e precisamente in casa Bayern Monaco. L’idea della Juventus è quella di sacrificare Merih Demiral, centrale turco in scadenza nel 2024 e che viene valutato non meno di 30 milioni di euro, per portare a Torino uno dei ‘vecchi’ obiettivi della società bianconera.

Calciomercato Juventus, addio Demiral: scambio con il Bayern

Il nome caldo per la mediana di Allegri torna ad essere quello di Corentin Tolisso. Il francese, impegnato nell’Europeo con la nazionale di Deschamps, è in scadenza tra un anno con il Bayern e con ogni probabilità saluterà i tedeschi.

Tolisso ha una valutazione di 25 milioni ed un pesante ingaggio di 5 netti all’anno ma la Juventus avrebbe in mente di proporre uno scambio con Demiral, che a Torino guadagna 1,8 milioni annui, annullando i costi del cartellino dell’ex Lione.

In questa stagione con il Bayern Monaco, Tolisso ha collezionato solo 24 presenze con 3 reti all’attivo: il suo destino sarà, dunque, lontano dal club bavarese e la Juventus rimane in primissima fila per accoglierlo durante l’estate.