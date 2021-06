Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in vista della prossima sessione di calciomercato: possibilità di scambio con protagonista Ante Rebic

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, che hanno concluso il campionato italiano di Serie A al secondo posto alle spalle dell’Inter schiacciasassi di Antonio Conte, sono tornati nella fase a gironi di Champions League a distanza di ben sette anni dall’ultima apparizione, agli ottavi contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. In quest’ottica, il Milan dovrà aumentare il livello tecnico della rosa a disposizione dell’ex allenatore di Lazio ed Inter, magari anche con qualche scambio in giro per l’Europa.

Attenzione infatti al profilo di Ante Rebic. Il jolly offensivo della squadra di Paolo Maldini, nell’ultima stagione, non ha particolarmente brillato dal punto di vista dei gol realizzati e degli assist forniti ai suoi compagni in relazione all’annata precedente e, in caso di scambio, potrebbe anche lasciare Milano dopo due stagione a fasi alterne, con prestazione opache scandite da grandissime giocate individuali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, offerta al ribasso | Sgambetto Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber s’avvicina | Scambio e cash in Serie A

Calciomercato Milan, Rebic possibile partente | Scambio in Germania

Il Milan, per rinforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli, potrebbe puntare forte sul profilo di Emil Forsberg, trequartista del Lipsia e della Svezia impegnata ad Euro 2020. Il classe 1991, la cui valutazione è di circa 20 milioni di euro, è uno dei trascinatori della nazionale scandinava ed ha anche realizzato un rigore fondamentale nella seconda giornata della fase a gironi contro la Slovacchia di Milan Skriniar.

Le spiccate doti tecniche e la duttilità nel poter svolgere più ruoli potrebbero fare di Forsberg un target perfetto per il Milan che, come contropartita al Lipsia, potrebbe offrire proprio Ante Rebic. Il croato si è infatti affermato in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht di Francoforte e conosce alla perfezione le dinamiche del difficile campionato tedesco.