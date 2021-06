Alla vigilia di Italia-Galles, l’ultima gara del girone per gli azzurri, è Mancini a parlare: “Vogliamo vincere. Verratti? Giocherà”

Manca solo una gara per concludere la fase ai gironi dell’Italia di Roberto Mancini a Euro 2020. Dopo le prestazioni convincenti contro Turchia e Svizzera, vinte entrambe per 3-0, gli azzurri si preparano per la sfida contro il Galles, e il ct, ai microfoni di Sky Sport, promette che i suoi ce la metteranno tutta per tenere il primo posto nel gruppo: “Puntiamo a vincere per chiudere il girone in testa – ha iniziato lo jesino -. Sarà difficile, giochiamo alle 18 e farà ancora caldo. Sarà la terza gara in 10 giorni e le prime due sono state dispendiose”.

Qualche dubbio sulla formazione, quindi, c’è, anche perché l’ex Manchester City e Inter ha alcuni giocatori più stanchi di altri e ha ammesso: “Questo è l’unico motivo per fare dei cambi”. Per quanto riguarda, poi, Marco Verratti che dovrebbe essere disponibile, Mancini ha detto: “Non ha ovviamente la condizione fisica al 100% come possono avere altri, ma allo stesso tempo ha le qualità tecniche che possono sopperire a questa mancanza. Sì, può giocare, se dall’inizio a o gara in corso però lo vedremo“. In campo potrebbe scendere anche Federico Chiesa al posto di Domenico Berardi: “Può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, anche punta esterna. Anche se il suo ruolo è esterno destro o sinistro, e lo fa benissimo“, ha concluso il commissario tecnico azzurro.