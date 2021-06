Antonio Conte ha lasciato l’Inter ma l’ex allenatore nerazzurro rischia di non essere l’unico, tra i cardini del club meneghino, a salutare i campioni d’Italia

Sarà un’estate caldissima quella a cui sta andando incontro l’Inter. Dopo la vittoria dello scudetto numero 19 della storia nerazzurra, è in arrivo una vera e propria rivoluzione in casa Inter. L’addio di Conte può essere seguito da un’altra eccellente partenza nelle prossime settimane. In attesa che il calciomercato interista entri nel vivo, la situazione per la società di Steven Zhang peggiora con il passare delle settimane. La crisi economica che ha colpito l’Inter e che porterà ad un deciso ridimensionamento anche in ottica mercato, può dunque allontanare, dopo Conte, un’altra pedina fondamentale nell’ultimo tricolore conquistato. Si tratta dell’amministratore delegato Beppe Marotta che, dunque, non è più sicuro di restare nella Milano nerazzurra.

Calciomercato, clamoroso Inter: anche Marotta può dire addio

A sottolineare la possibilità di un clamoroso addio di Beppe Marotta è ‘Telelombardia’ che sostiene come il dirigente ex Juventus potrebbe seguire le orme di Conte nel caso la situazione in casa Inter dovesse peggiorare.

Marotta dunque, in caso di drastico ridimensionamento del progetto Inter, potrebbe pensare al clamoroso divorzio dal club di Zhang. Una probabilità che c’è ed è viva, alla finestra, in attesa di ulteriori novità sulle scelte societarie di casa Inter.

Situazione dunque in divenire, con la separazione tra Marotta e l’Inter che rimane un’opzione tutt’altro che remota: le prossime settimane saranno decisive per comprendere il destino dell’ad interista.