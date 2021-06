Calciomercato Inter, il presidente del Besiktas fa chiarezza sul futuro di Arturo Vidal: le parole del dirigente turco

Arrivato lo scorso settembre come uno dei grandi rinforzi targati Antonio Conte, Arturo Vidal non è stato all’altezza delle aspettative. Il cileno doveva rappresentare l’uomo in più nel centrocampo nerazzurro, e invece è scivolato pian piano dietro nelle gerarchi del tecnico leccese. Certo, i tanti infortuni hanno inciso, ma anche i diversi passaggi a vuoto che hanno reso pubbliche le debolezze e il rendimento sofferto dell’ex Juventus e Barcellona.

Ragion per cui, l’Inter si interroga sul futuro di Arturo Vidal: il cileno rischia di non rientrare nei piani tecnici del neo-allenatore Simone Inzaghi. E piazzare sul mercato l’ex Bayern Monaco potrebbe rivelarsi una buona notizia per tutte le parti in gioco. Dalla Turchia, la stampa locale assicurava il grande interesse del Besiktas per il centrocampista nerazzurro. Un interesse che addirittura sarebbe già sfociato in una vera e propria trattativa, prossima alla chiusura.

Calciomercato Inter, futuro Vidal: l’annuncio del presidente del Besiktas