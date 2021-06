La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per regalare il primo colpo a Massimiliano Allegri: la priorità bianconera

La voglia di riscatto da parte della Juventus è molto alta dopo l’ultima stagione da dimenticare sotto la gestione Pirlo nonostante i due trofei vinti. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri ha riportato serenità a tutto l’ambiente: la dirigenza torinese sarebbe al lavoro per il primo colpo da regalare all’allenatore livornese. Il reparto da rinforzare maggiormente è quello del centrocampo con la possibilità di arrivare a profili di livello assoluto.

Calciomercato Juventus, Locatelli il colpo per Allegri

Nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco del Barcellona, che non ha attraversato una stagione entusiasmante sotto la gestione Koeman. La sua voglia di tornare a giocare con continuità è molto alta con Allegri che lo conosce molto bene proprio dall’esperienza condivisa alla Juventus.

Ai microfoni di ‘Radio Radio‘ è intervenuto il giornalista Furio Focolari che ha svelato il suo punto di vista sul primo colpo in casa bianconera: “Alla Juventus serve un giocatore come Locatelli. Il ritorno di Pjanic non credo possa essere preso in considerazione”. Poi lo stesso giornalista ha aggiunto: “La valutazione del giocatore del Sassuolo è alta visto che si parte da 50 milioni di euro: ci sono anche club all’estero che si stanno muovendo per lui. Allegri ha bisogno di un giocatore forte a centrocampo”.

Locatelli resta così la prima scelta in casa Juventus per il primo colpo della campagna acquisti. Allegri vorrebbe a tutti i costi il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, autore di una doppietta ad Euro2020 contro la Svizzera. Una crescita esponenziale per il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, prima del suo addio definitivo. A Torino potrebbe così imporsi anche a livello europeo giocando la Champions League.