Calciomercato, l'Inter trema: il futuro di Lukaku e Barella

L’Inter valuta gli addii e i possibili sacrifici sul calciomercato. Il futuro di Lukaku e Barella resta è in discussione: le ultime novità

L’Inter non sta vivendo una sessione di calciomercato particolarmente facile. Dopo l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina, i nerazzurri valutano il futuro e programmano i prossimi mesi, a caccia dei nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico ex Lazio. La Beneamata dovrà fare i conti con le forti restrizioni economiche che imperversano in società. Ristrettezze che porteranno i nerazzurri a forti sacrifici nelle prossime settimane e addii dolorosi per sistemare i conti.

Ne ha parlato Alfio Musmarra. Il noto giornalista ha sottolineato, infatti, come siano due i probabili partenti in casa Inter: “Gli indiziati principali per essere sacrificati sono Hakimi e Lautaro Martinez“, ha affermato a ‘Top Calcio 24’. I tifosi tremano al pensiero che due dei grandi protagonisti dello scudetto possano davvero lasciare l’Inter. Non rappresentano, però, gli unici indiziati a dire addio alla Beneamata.

Calciomercato Inter, Lukaku e Barella possono dire addio: dipende dalle offerte

Musmarra sottolinea anche i possibili addio di pilastri come Lukaku e Barella, in caso di offerte monstre: “Se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Lukaku e Barella verrebbe valutata”. Occhio, dunque, alle big interessate ai due calciatori, grandi protagonisti anche a Euro 2020. Sono probabilmente i due talenti più importanti per l’Inter in questo momento, praticamente indispensabili per Conte e sicuramente anche nel prossimo futuro per Inzaghi. Ma occhio agli assalti internazionali che probabilmente saranno importanti.

Il giornalista si concentra anche sul futuro di Dusan Vlahovic, molto chiacchierato in ottica big di Serie A e in particolare Juventus: “Per me è una follia prenderlo oggi, a queste valutazioni. Andava preso un anno fa quando non segnava e aveva un costo diverso”. Il nome di Vlahovic fa sicuramente gola a molte squadre: vedremo chi tenterà l’affondo e a quali condizioni.