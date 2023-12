UFFICIALE l’esonero improvviso, lascia tutti spaesati: “Imbarazzante”

Clamoroso colpo di scena: il licenziamento disorienta tutti. Ecco tutti i dettagli

A volte il mondo del calcio segue delle logiche che sono incomprensibili non solo ai tifosi, agli esperti da bar sport ma perfino agli addetti ai lavori.

Da una parte, Urs Fischer è rimasto al suo posto fino a poche ore fa nonostante fosse il tecnico di quell’Union Berlino che sta battendo tutti i record in negativo, 12 sconfitte e 1 pareggio, in Champions League contro il Napoli, nelle ultime 13 partite. In pratica i berlinesi fin qui hanno vinto solo 3 match, due in Bundesliga e 1 in Coppa di Germania.

Più forte dei risultati negativi, quindi, è il debito di riconoscenza nei confronti del tecnico che nel 2018-2019 ha guidato l’Union Berlino alla sua prima promozione in Bundesliga e che poi, come in un crescendo rossiniano, ha regalato ai berlinesi prima la qualificazione in Europa League e poi, la scorsa stagione, quella in Champions.

Dall’altra, arriva inattesa come un fulmine a ciel sereno l’ufficializzazione dell’esonero di un tecnico che stava facendo bene.

È arrivata l’ufficialità del suo licenziamento: Moreno Longo non è più l’allenatore del Como, che è in piena zona play-off, a due punti dalla terza piazza occupata dal Palermo e a 7 punti dal secondo posto del Venezia che vuol dire promozione diretta in Serie A, con la panchina che è stata affidata a interim a Cesc Fabregas.

UFFICIALE l’esonero improvviso di Moreno Longo, Pillon: “Imbarazzante”

Un autentico colpo di scena, dunque, che sconcerta, anzi, imbarazza un navigato addetto ai lavori che nella sua lunga carriera ne ha viste di tutti i colori, ma mai esonerare un collega che è in piena corsa per la promozione nella massima serie del calcio italiano.

Fa quasi fatica a commentare l’improvviso esonero dell’ormai ex tecnico dei lariani Giuseppe Pillon, per tutti ‘Bepi, decano degli allenatori italiani e con una grande esperienza proprio in Serie B.

Intervenuto in diretta a TV Play, l’ex tecnico, tra le altre, del Cosenza e del Treviso, con il quale ha stabilito il record, condiviso con Alberto Zaccheroni, di tre promozioni consecutive dalla Seria D alla cadetteria, non ha nascosto le sue perplessità in merito all’inatteso benservito dato all’ex tecnico granata bollandolo con un eloquente ‘imbarazzante‘: “Longo stava facendo bene, la squadra era in forma ed è in piena lotta per la promozione. Questa scelta da parte del Como mi fa credere che non conti più niente tutto quello che uno fa, mi sembra piuttosto imbarazzante”.

Insomma, l’ex tecnico della Triestina, sua ultima squadra, lamenta il fatto che nello schizofrenico calcio italiano neanche più i risultati proteggono gli allenatori dal licenziamento che, pertanto, sono sempre più in balia del mutevole umore dei loro datori di lavoro.