Calvario senza fine: intervento chirurgico e rientro nel 2024

L’unica scelta possibile è l’intervento chirurgico. Ed uno sportivo che ha grandi ambizioni lo sa bene, è questa la sua decisione

Serve per forza l’intervento chirurgico per fare fronte a quelle che sono le difficoltà fisiche di un atleta che, in questo 2023, ha dovuto vivere una stagione agonistica caratterizzata solamente da bassi e da grossi problemi.

Proprio le problematiche riguardo al fisico hanno condizionato le prestazioni in campo di questo sportivo, il quale ora punta ad affidarsi all’intervento chirurgico per potere così affrontare la necessaria degenza, se tutto questo poi dovesse significare il superamento definitivo di ogni problema.

Il condizionamento che gli infortuni gli hanno dato hanno reso la scelta di propendere per l’intervento chirurgico come l’unica soluzione possibile. Perché continuare come è avvenuto per tutto il 2023 non avrebbe fatto altro che dare sofferenze fisiche oltre che una mancanza di risultati.

Intervento chirurgico necessario per lui: di chi si tratta

È il tennista Pablo Carreno Busta che ha preso la scelta di farsi operare. Sono pochissimi gli incontri sul court che lo hanno visto impegnato nel corso dell’anno. Tutta colpa di frequenti e persistenti dolori ad un gomito.

L’ultima apparizione di Pablo Carreno Busta era avvenuta ad ottobre, con però ben poca fortuna. Il 32enne di Gijon sa bene che le Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbero rappresentare l’ultima grande occasione per potere prendere parte ad un simile scenario di prestigio.

E così rappresenta un giusto compromesso per lui il dovere restare fermo per uno, due, tre mesi, se poi tutto questo dovesse contribuire a dargli finalmente modo di liberarsi degli infortuni che lo stanno tormentando ormai da fin troppo tempo.

Si spera che Carreno Busta possa quindi lasciarsi tutto quanto alle spalle e possa recuperare la migliore delle forme. Non è detto tra l’altro che non riesca a fare in tempo per qualificarsi agli Australian Open, che si svolgeranno nella Terra dei Canguri dal 14 al 28 gennaio prossimi.

Tra l’altro lui potrà godere della norma del cosiddetto “ranking protetto”, che gli consentirà di potere mettere in cassaforte per nove tornei del circuito ATP la sua attuale diciottesima posizione tra i migliori tennisti del mondo.