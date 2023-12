Milan, ennesima debacle: ecco la decisione su Pioli

La panchina di Stefano Pioli sembrava più a rischio, la delusione della piazza è aumentata dopo il pari contro il Lecce. Decisione presa

Il destino del tecnico rossonero è in bilico, i tifosi vorrebbero ripartire da un allenatore che sappia dare la giusta scossa a una squadra che pecca sul piano della continuità. La scelta della dirigenza è destinata a fare discutere.

Il Milan sta mostrando due volti e ciò non piace ai tifosi. I rossoneri scesi in campo contro il PSG sono sembrati lontanissimi parenti di quelli visti soprattutto nel secondo tempo contro il Lecce. Il crollo di sabato è apparso per molti tifosi ingiustificabile, la squadra pugliese poteva conquistare l’intera posta in palio senza il fallo sul gol di Piccoli al 93° minuto.

La gara del “Via del Mare” potrebbe essere anche fatale, l’esonero di Stefano Pioli è l’opzione che viene maggiormente invocata dai tifosi sui social. La dirigenza rossonera ha preso una sua decisione e non cambierà idea così facilmente.

Definito il futuro di Pioli al Milan

Il tecnico rossonero non ha convinto in campionato soprattutto per la gestione della rosa, gli infortuni continuano a falcidiare la squadra in campo. A Lecce sono usciti anzitempo Leao e Calabria, il problema dei ko per la squadra in questi primi mesi della stagione sta cominciando a essere abbastanza evidente. La dirigenza ha preso ora una sua decisione sul tecnico, analizzando la situazione a 360 gradi: Pioli resterà al suo posto, la panchina al momento è salva.

La pausa per le nazionali servirà ad analizzare meglio quanto è successo in questi ultimi giorni, la fiducia al mister è un segnale importante. La dirigenza non vede di meglio al momento per la panchina, le alternative per subentrare al Milan non sono tali da giustificare un cambio di guardia. Pioli ha il contratto in scadenza nel 2025, le valutazioni sul futuro tecnico rossonero andranno più in un’ottica di medio-lungo periodo rispetto a quanto potrebbe accadere ancora nel corso dii questa stagione.

Le indiscrezioni da Milanello portano alla conferma di Pioli, il tecnico rossonero sa che questa rosa dovrà dare molto di più. L’arrivo di Ibra come consulente potrebbe portare una scossa dal punto di vista mentale, la squadra non è continua e servirà un’altra figura di peso che sia abile a pungolare la rosa. La maggiore responsabilità per i calciatori sarà comunque un tema caldo, tanti sono i big che si stanno giocando già una loro riconferma in squadra.