Calciomercato Juventus, approdo in Premier League | Addio Dembele

La Juventus monitora con attenzione la situazione contrattuale di Ousmane Dembele: ma il giocatore sembra diretto verso la Premier

La Juventus è alla ricerca di nuovi colpi in grado di alzare il livello di una squadra che nell’ultima stagione ha deluso. E’ comunque arrivata la qualificazione in Champions League, oltre alla vittoria di due titoli. Il ritorno di Allegri mette automaticamente i bianconeri in prima fila per la lotta allo scudetto, ma per farlo il tecnico toscano avrà bisogno di rinforzi in tutti i reparti. Si è parlato nei mesi scorsi di Sergio Ramos, che lascerà il Real Madrid a parametro zero dal prossimo 30 giugno. Mentre l’obiettivo numero uno per l’attacco sembra essere Ousmane Dembele, ma le cose potrebbero non andare come vuole il club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Arriva l’annuncio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il retroscena sulla clausola | “30 milioni”

Juventus, addio a Sergio Ramos e Dembele

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Manchester United ha intenzione di ingaggiare Dembele dal Barcellona. Laporta vorrebbe rinnovare il contratto del francese, in scadenza nel 2022. Ma l’accordo economico fatica ad arrivare e l’arrivo di Depay mette alla porta l’ex Dortmund. Andrebbe quindi ceduto, per evitare di perderlo gratis e i Red Devils sembrano essere la squadra in pole. Così come per Sergio Ramos. Una pessima notizia per la Juventus, che è da tempo interessata a Dembele.