Beffa in arrivo per la Juventus. Ad un passo dal colpo in attacco, ma giocherà in Turchia: l’indiscrezione per il bomber della Serie A

La Juventus intende essere protagonista anche in vista della prossima stagione dopo un anno ricco di difficoltà. Con il ritorno di Massimiliano Allegri le dinamiche sembrano essere già cambiate con la possibilità di arrivare a colpi avvincenti. Inoltre, per i bianconeri potrebbe arrivare una nuova beffa: Edin Dzeko sarebbe sul punto di volare in Turchia dopo esser stato ad un passo dalla Juventus nella scorsa estate. Un colpo sfumato proprio alla fine con la scelta di virare tutto su Alvaro Morata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Arriva l’annuncio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il retroscena sulla clausola | “30 milioni”

Ora il goleador bosniaco della Roma sarebbe ad un passo dal Fenerbahce come svelato dal portale turco “Sozcu.com.tr”. Potrebbe essere lui il regalo del presidente Ali Koç, che ha già contattato l’attaccante 35enne che ha trascorso le vacanze estive proprio in Turchia. Nelle prossime ore saranno risolti gli ultimi problemi con la Roma con la trattativa che sarebbe già ad un ottimo punto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber s’avvicina | Scambio e cash in Serie A

In passato Dzeko è stato vicino al trasferimento in Turchia con il Besiktas che ha contattato più volte l’attaccante bosniaco. Nella scorsa stagione il centravanti del club giallorosso ha giocato 42 partite con la Roma realizzando 14 gol e 4 assist. Una beffa in arrivo per la Juventus, che è stata vicinissima a lui ma ora dovrà così pensare a nuovi obiettivi di mercato.

La Roma dovrebbe così pensare ad un nuovo colpo in attacco visto l’imminente addio di Dzeko. Lo stesso centravanti bosniaco sarà accolto dai tifosi del Fenerbahce che non vedono l’ora di abbracciarlo. Il 35enne ormai lascerà i giallorossi per un nuovo capitolo suggestivo della sua carriera.