Juventus a caccia di rinforzi per il centrocampo. Possibile innesto dalla Francia, a seguito però di un sacrificio eccellente. Ecco tutti i dettagli

Una delle priorità di Allegri è il rafforzamento del centrocampo, probabilmente il grande punto debole della sua Juventus. In cima alla lista Locatelli del Sassuolo, la cui valutazione rischia però di andare oltre i 40 milioni visto l’ottima Europeo fin qui. A seguire il grande ex Miralem Pjanic, che forse il Barcellona può cedere in prestito, addirittura biennale dato che non rientra nei piani di Koeman. Entrame le piste hanno però degli ostacoli, ecco perché non si possono escludere altri nomi, da Tielemans del Leicester fino a Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Il 26enne argentino ex Roma è stato vicino al ritorno in Italia l’estate scorsa, il suo club ha parlato a lungo di lui con l’Inter sfiorando l’intesa totale per uno scambio con Marcelo Brozovic. Ora ecco ripresentarsi l’occasione per tornare a giocare nel nostro Paese, con i parigini a quanto pare pronti a offrirlo alla Juventus per uno dei suoi big. Ovvero per Matthijs de Ligt, ‘vecchio pallino’ del Ds Leonardo. Ci provò a lungo e intensamente prima che l’olandese scegliesse Torino come destinazione post addio all’Ajax, adesso sembra propenso a riprovarci.

Psg vuol dunque fare la spesa in Italia, ma altro che Cristiano Ronaldo, che la Juve e Allegri sarebbero ben felici di sbolognare. Oltre ad Hakimi, i transalpini vorrebbero mettere le mani invece sul cartellino del classe ’99, come noto rappresentato da Raiola. Se al centrale l’offerta potrebbe raggiungere i 15-17 milioni di euro netti (a Torino ne prende 12 coi bonus) per i prossimi cinque anni, alla Juve la proposta cash toccherebbe i 60 milioni. A questi, per l’appunto, la società dell’emiro aggiungerebbe Paredes, valutato intorno ai 35 milioni. L’operazione de Ligt, complessivamente, sarebbe quindi di ben 95 milioni.

Calciomercato Juventus, Paredes giocatore di valore. Ma…

Paredes non ha le stesse prospettive di Locatelli e non incide quanto Pjanic, perlomeno negli anni juventini escluso l’ultimo, però è un giocatore di spessore internazionale che in mezzo al campo si fa sentire dato che oltre a un’ottima tecnica garantisce pure un valido contributo in fase di interdizione. Poi è pur sempre un classe ’96 e il suo stipendio, circa 5 milioni netti, è decisamente alla portata. Certo, bisognerebbe rinunciare a de Ligt

