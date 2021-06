La Juventus vuole diventare protagonista anche sul fronte calciomercato regalando nuovi colpi a Massimiliano Allegri

La Juventus vuole rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Da valutare anche il futuro di Cristiano Ronaldo con il campione portoghese, protagonista ad Euro2020 con una doppietta al debutto contro l’Ungheria. Così la dirigenza bianconera starebbe pensando ad un colpo suggestiva per il post talentuoso giocatore lusitano: Vlahovic sarebbe così la prima scelta per incrementare il tasso tecnico in attacco della compagine guidata da Allegri.

Calciomercato Juventus, Vlahovic la scelta per l’attacco

Così l’idea suggestiva della Juventus sarebbe quella di arrivare all’attaccante serbo della Fiorentina sborsando 25 milioni di euro cash più i cartellini di De Sciglio e Demiral. Un maxi affare importante che accontenterebbe anche la compagine viola, alla ricerca di profili importanti dopo l’addio a sorpresa di Rino Gattuso. In poco tempo la dirigenza del club toscano dovrà trovare subito un allenatore pronto per l’avventura alla guida della formazione viola: il primo nome della lista sembra essere quello dell’ex Roma Rudi Garcia.

L’allenatore francese conosce molto bene Mattia De Sciglio visto che il terzino italiano è volato in prestito al Lione. Il centravanti classe 2000 della Fiorentina si è imposto nel calcio che conta a suon di gol attirando così gli interessi delle big della Serie A e non solo. Anche all’estero il suo profilo stuzzica l’appetito delle big d’Europa.

Vlahovic è il profilo principale per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di tornare protagonista alla guida dei bianconeri. Da monitorare attentamente anche il futuro di Cristiano Ronaldo: in caso di addio definitivo, l’attaccante serbo potrebbe sbarcare così a Torino.