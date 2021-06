Raphael Varane dirà addio al Real Madrid a breve e pare aver deciso la sua prossima destinazione: niente Juventus nel suo futuro

Juventus sempre alla ricerca di grandi colpi in sede di calciomercato. La società targata Agnelli, dopo il ritorno di Allegri in panchina, è al lavoro per infoltire e rinforzare il gruppo squadra a disposizione. In seguito ad un’annata al di sotto delle aspettative e diverse prestazioni deludenti da parte di non pochi giocatori, potrebbero prendere vita alcuni addii. Dybala è molto stimato dal tecnico livornese ed ora la soluzione più probabile sembra essere il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. L’intenzione, infatti, sarebbe quella di riposizionare l’argentino al centro del progetto bianconero. Per quanto riguarda il capitolo Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese ha lanciato segnali d’addio nella conferenza stampa alla vigilia del match tra Ungheria e Portogallo, rimandando però qualsiasi discorso al termine dell’Europeo.

Nel frattempo, la ‘Vecchia Signora’ continua la ricerca in ottica acquisti. I primi nomi per il centrocampo sono Locatelli del Sassuolo e Tolisso in forza al Bayern Monaco. Occhio, però, anche alla retroguardia: il reparto avrebbe bisogno di uno svecchiamento e Chiellini, nonostante sia proiettato verso il prolungamento dell’accordo per un’altra stagione, non dà le giuste garanzie sul piano fisico. Ieri, inoltre, ha subito un nuovo stop nella partita Italia-Svizzera. Il sogno della Juve porta nome e cognome: occhi puntati da diverso tempo su Raphael Varane, ma per il difensore del Real Madrid giungono notizie poco rassicuranti.

Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Varane: deciso il futuro

Il fuoriclasse dirà addio ai ‘Blancos’. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e gli spagnoli metteranno in atto la cessione quest’estate per evitare una pesante perdita a parametro zero. Stando a quanto riferisce ‘ESPN’, il classe ’93 avrebbe già deciso la sua prossima destinazione. Si tratta del PSG di Pochettino, con l’annuncio che dovrebbe arrivare al termine di Euro 2020.

Il Real valuta il cartellino 50-60 milioni di euro e pare sia intenzionato a reinvestire l’intera somma per assicurarsi le prestazioni di Kounde del Siviglia. La Juventus, quindi, vede sfumare il grande sogno per la difesa, vedremo eventualmente su quale altro profilo punterà il mirino.