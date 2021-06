Il fuoriclasse della Juventus Ronaldo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Portogallo: annuncio sul futuro

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è un vero e proprio rebus. Il fuoriclasse di Madeira, nel frattempo, si appresta ad affrontare l’Ungheria domani nel match con la sua Nazionale, valido per la prima giornata di Euro 2020. Il capitano dei portoghesi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro, rilasciando alcune dichiarazione anche a proposito delle tante voci di calciomercato: “Sono 18 anni che gioco ad alti livelli e questo non mi influenzerà. Se avessi 18 o 19 anni credo che non dormirei pensando al mio futuro. Il focus ora è sulla Nazionale, è il mio quinto europeo e voglio fare bene”.

L’attaccante rimanda, quindi, qualsiasi discorso al termine della competizione. Da ricordare che il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma per avere le idee più chiare bisognerà attendere ancora. Il suo agente Jorge Mendes, però, è già al lavoro in questo senso, come dimostrato dall’incontro con la dirigenza bianconera avvenuto di recente. Sul campione hanno il mirino puntato PSG e Manchester United, ma la sua preferenza pare essere il ritorno al Real Madrid. Il presidente dei ‘Blancos’ Florentino Perez, dal canto suo, non vedrebbe di buon occhio questa opzione. Staremo a vedere.