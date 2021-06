La Juventus intende rinforzarsi anche in porta dopo l’addio di Gianluigi Buffon, ad un passo dal Parma: altro duello in A

La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l’annata tra alti e bassi sotto la gestione di Andrea Pirlo. Idee suggestive in vista della prossima stagione per arrivare a profilo interessanti: nel mirino ci sarebbe anche il portiere del Torino e della Nazionale italiana, Salvatore Sirigu.

Calciomercato Juventus, Sirigu in ottica Napoli: l’intreccio

L’esperto portiere sardo potrebbe rappresentare un ottimo innesto nel ruolo di dodicesimo. Un profilo di assoluto valore capace di diventare il valore aggiunto all’interno dello spogliatoio della Juventus. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” anche il Napoli sarebbe sulle tracce dell’estremo difensore della Nazionale italiana, impegnato ad Euro2020 insieme a Donnarumma e Meret.

In casa Napoli il titolare tornerà a tutti gli effetti il friulano Meret, voglioso di riscatto dopo l’alternanza con Ospina sotto la gestione Gattuso. Così la stessa società partenopea potrebbe dire addio al colombiano preparando così l’assalto decisivo al portiere originario di Nuoro. Un’idea suggestiva in vista del futuro con la volontà di un intreccio importante in Serie A. Lo stesso Ospina sarebbe finito nel mirino della dirigenza bianconera con un giro di affari avvincente in Italia.

Tutto sarà più chiaro dopo la fine di Euro2020 con la speranza che l’Italia possa arrivare fino in fondo alla competizione prima di pensare alle dinamiche di calciomercato. Sirigu è sul taccuino del presidente De Laurentiis per il post Ospina.