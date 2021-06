Il calciomercato bianconero può vedere un clamoroso scambio con il Real di Ancelotti: proposta e big agli ordini di Allegri

La Juventus di Allegri attende la riapertura del calciomercato estivo con una possibile idea di scambio che, nelle prossime settimane, rischia di mettere in scena una trattativa fino ad ora inattesa. Occhi in casa Real Madrid dove il neo tecnico delle ‘Merengues’ Carlo Ancelotti potrebbe non opporsi al piano della Juventus. La dirigenza torinese pensa infatti all’idea di proporre il cartellino di Merih Demiral ai ‘Blancos’. Il centrale turco è già stato accostato con insistenza da Ancelotti quando era alla guida dell’Everton e la proposta bianconera potrebbe dunque portare ad un possibile scambio, che accontenterebbe entrambe le parti. Da un lato Ancelotti che con le partenza di Ramos e probabilmente Varane, ha bisogno di rimpolpare la sua batteria di centrali: dall’altro la ‘Vecchia Signora’ che metterebbe le mani su un ormai storico obiettivo del club bianconero.

Calciomercato Juventus, Demiral al Real: idea scambio

La valutazione che la Juventus fa di Demiral si avvicina ai 25 milioni, con l’attuale stipendio del nazionale turco che rimane tra i più bassi della compagine bianconera (1,8 milioni a stagione). Demiral lontano da Torino e alla corte di Ancelotti può riaprire ogni discorso per la cessione di Isco, scaricato prima da Zidane e adesso da Ancelotti che non parrebbe intenzionato a puntare sul trequartista ex Malaga.

Lo spagnolo nonostante la scadenza l’anno prossimo con il Real, può partire per 25 milioni di euro, lo stipendio invece ‘rischia’ di essere un ostacolo: Isco, infatti, guadagna ben 7 milioni di euro netti all’anno.

Un’operazione di scambio alla pari che può dunque prendere quota nelle prossime settimane: con Demiral in quel di Madrid, la strada che porterebbe Isco a Torino sarebbe decisamente in discesa.