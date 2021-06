Calciomercato, Donnarumma-PSG | Visite e firma: tutte le cifre!

Gianluigi Donnarumma firmerà il suo contratto con il PSG: ecco tutte le cifre del nuovo accordo, con la regia di Raiola

Il Milan ha scelto di puntare su Mike Maignan e non su Gianluigi Donnarumma. La trattativa per il rinnovo del portiere italiano è andata troppo per lunghe e Paolo Maldini ha deciso di rompere il rapporto lavorativo con il classe ’99. Mino Raiola ha sempre sparato alto per rinnovare, forte dell’interesse dei top club. Donnarumma si accaserà al Paris Saint-Germain, col quale ha già trovato un accordo: ma a quanto pare guadagnerà delle cifre diverse rispetto a quanto reso noto nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Simeone vuole il big | Scambio due per uno

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’attaccante ha deciso | Parte il piano B

Milan, le cifre del contratto di Donnarumma al PSG

Donnarumma non guadagnerà 12 milioni a stagione per cinque anni con il PSG, anzi. Per Mino Raiola non è stata una vittoria completa, perché il contratto coi parigini sarebbe a cifre diverse rispetto a quanto chiesto precedentemente al Milan. L’ingaggio del portiere italiano, infatti, dovrebbe essere sui 10 milioni l’anno più bonus difficilmente raggiungibili. Le visite mediche verranno effettuate nel corso di questa settimana e poi avverrà la conseguente firma sul contratto.

Su Donnarumma c’erano anche Juventus e Barcellona, che per motivi economici hanno preferito non affondare il colpo. Soprattutto vista la presenza di Szczesny e ter Stegen.