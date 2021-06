L’Inter continua a valutare la situazione di Lautaro Martinez e arriva una nuova proposta di scambio due per uno: c’è la risposta

È stata una stagione straordinaria quella vissuta dall’Inter, che ha conquistato lo scudetto dopo undici anni fermando il dominio della Juventus che è durato nove anni. I nerazzurri ora non stanno attraversando un grande momento a causa della crisi ma vogliono comunque restare competitivi per ambire a vincere nuovi titoli.

Ci saranno sicuramente dei cambiamenti in rosa e l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Lautaro Martinez. L’argentino è uno degli elementi con la valutazione più alta nei nerazzurri e sicuramente un’eventuale cessione farebbe respirare il bilancio della società. Il classe 1997 è stato accostato a diverse big in questi mesi ma i ‘Colchoneros’ sarebbero pronti all’assalto.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid cerca Lautaro Martinez: scambio due per uno

Per convincere l’Inter, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto due giocatori per cercare uno scambio due per uno. In particolare i ‘sacrificati’ del Cholo Simeone potrebbero essere Renan Lodi e Correa. L’Inter così non incasserebbe soldi ma avrebbe due rinforzi validi.

I nerazzurri però sarebbero pronti a dire di no a una proposta simile, in quanto accetterebbero soltanto soldi in cambio del ‘Toro’ senza effettuare scambi. Questo perché cedendo un elemento come Lautaro senza guadagnare non provocherebbe troppi benefici tra le casse.

Lautaro Martinez e Lukaku hanno formato una coppia straordinaria nell’ultimo campionato e chissà se si andrà avanti ancora con loro insieme oppure ci sarà una separazione.