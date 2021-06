Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus e anche i bianconeri intendono disfarsi di lui. Ipotesi ritorno a Manchester

Da mesi non è più un mistero la volontà di Cristiano Ronaldo di dire addio alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese, che in tre anni non è riuscito a regalare l’agognata Champions, considera concluso il suo ciclo in bianconero ma non quello ad altissimi livelli. Niente Stati Uniti, Qatar e affini, il classe ’85 di Funchal vuole un altro top club. Dall’iniziale sogno Real Madrid, spento praticamente sul nascere da Florentino Perez seppur il ritorno di Ancelotti abbia aperto un piccolissimo spiraglio, si è passati presto al Paris Saint-Germain e all’altra ex, il Manchester United, senza però un nulla di fatto. A frenare il tutto è ovviamente il suo mega ingaggio da 31 milioni di euro netti a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2022. Nel calciomercato, però, nulla è davvero impossibile. Non lo è in fin dei conti anche un suo approdo a Manchester ma sulla sponda dei rivali del City. Pep Guardiola non ha mai nascosto il desiderio di allenare anche lui dopo Leo Messi, da superare le forti resistenze dello stesso Ronaldo che con il passaggio ai ‘Citizens’ tradirebbe nel peggior modo possibile il grande affetto nei suoi confronti dei tifosi dei ‘Red Devils’ e di un club che gli ha dato tanto.

Al City, tuttavia, avrebbe la possibilità di poter vincere un’altra Champions e al contempo tornare a concorrere per il Pallone d’Oro. L’obiettivo resta sempre raggiungere Messi a quota sei, ecco allora che l’irrealizzabile può diventare realizzabile, con la Juve propensa a tentare un clamoroso scambio con Gabriel Jesus (stipendio da 5 milioni e 82 gol nel City), brasiliano desideroso di una nuova avventura apprezzato da Massimiliano Allegri, che non si farebbe prendere per pazzo in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, anzi…

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, Mandragora tra Juve e riscatto Torino: le ultime

Calciomercato, da Danilo-Cancelo a Ronaldo-Gabriel Jesus: ‘alleanza’ tra Juventus e City

Sarebbe uno scambio alla pari o quasi tra due società in eccellenti rapporti come dimostra su tutti lo scambio tra Danilo e Cancelo del 2019. Ai bianconeri, ricordiamo, ‘bastano’ 29-30 milioni per evitare una sanguinosa minusvalenza. L’addio di Ronaldo alleggerirebbe di molto il monte stipendi consentendo di piazzare almeno un altro colpo, verosimilmente a centrocampo.

A.R.