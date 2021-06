La Juventus perde un obiettivo per l’attacco ma non si abbatte e pensa subito all’alternativa: pronto un nuovo assalto

Dopo una stagione intensa e ricca di difficoltà, la Juventus lavora per vivere dei mesi migliori in futuro e sta programmando i colpi per la prossima annata. I bianconeri non solo vogliono rinforzare il centrocampo, ma hanno anche in mente delle modifiche in attacco visto che nella che si è conclusa da poche settimane c’è stata qualche difficoltà di troppo.

La Juventus ha messo nel mirino Memphis Depay, che lascia il Lione a parametro zero visto il contratto in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Il calciatore è accostato ai bianconeri ormai da diverso tempo ma l’affare sembra tutt’altro che semplice: l’olandese infatti sarebbe propenso a dire di no.

Calciomercato Juventus, Depay sceglie Barcellona: occhi su Icardi

Depay sarà svincolato e sono diverse le squadre pronte a puntare su di lui, ma ce ne sarebbe una in particolare che avrebbe battuto la concorrenza dei bianconeri. Il classe 1994 infatti avrebbe detto no alla Juventus per trasferirsi al Barcellona. Per questo motivo i bianconeri avrebbero già pronto il piano B.

Ora infatti la ‘Vecchia Signora’ potrebbe fiondarsi su Mauro Icardi, che sembra essere un elemento cedibile del Paris Saint-Germain. L’argentino è stato seguito anche negli anni scorsi e questa potrebbe essere la volta buona per vederlo nuovamente in Serie A, dopo aver vestito la maglia dell’Inter in passato.

Icardi non ha vissuto una grande annata in termini di gol ma vuole rilanciarsi al più presto e la Juventus potrebbe essere una destinazione gradita.