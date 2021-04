La Juventus proverà ancora a rinforzare il reparto offensivo: possibile colpo in attacco con uno scambio in Premier

Saranno settimane intense in casa Juventus prima degli Europei, in programma a giugno. Il club bianconero vorrebbe già pianificare la stagione con innesti di qualità in vista della prossima stagione. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza torinese, pronta così all’assalto decisivo per arrivare a giocatori di assoluto livello.

Calciomercato Juventus, Kean ritorno possibile a Torino

La Juventus resta sempre molto attiva per monitorare le prestazioni di Moise Kean con il suo futuro sempre più incerto. L’attaccante italiano, classe 2000, quasi sicuramente sarà protagonista agli Europei venendo convocato dal Ct Mancini dopo una buona stagione con la maglia del PSG. Il suo cartellino, però, è di proprietà dell’Everton che avrebbe anche fissato il prezzo, come svelato dal portale spagnolo “Rmcsport”, sulla base di 50 milioni di euro. In questa stagione ha messo a segno 16 gol in 33 partite in tutte le competizioni dal suo arrivo in Francia.

Anche la Juventus sarebbe interessata all’attaccante con il club inglese che potrebbe chiedere soltanto cash o l’inserimento nell’affare del difensore turco, Merih Demiral, valutato 35 milioni o il centrocampista gallese, Aaron Ramsey, con la sua valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni.

La Juventus proverà così a rinnovare il fronte offensivo con un possibile ritorno da urlo a Torino. Kean, cresciuto ad Asti, tornerebbe così vicino agli affetti cari per tornare a splendere anche in Serie A. Il Ct Mancini, infine, lo potrebbe convocare in vista degli Europei come arma in più per quanto riguarda il reparto offensivo. La sua crescita, anche a livello caratteriale, è avvenuta in poco tempo con il classe 2000, pronto ancora ad essere protagonista indiscusso.