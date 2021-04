L’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, è sempre nel mirino dei top club d’Europa: idea a sorpresa per il suo sostituto

Saranno mesi entusiasmanti in casa Inter per programmare la prossima stagione. Il club nerazzurro è molto felice del lavoro messo a punto da Antonio Conte, capace di infondere la sua idea di calcio con le regole da vero e proprio condottiero che hanno portato in poco tempo i primi risultati. Prima la finale di Europa League, poi il primo posto in classifica in Serie A con una cavalcata avvincente dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League. Ora la società milanese vorrebbe pianificare con cura la prossima stagione per confermarsi anche a livello europeo. In bilico c’è sempre l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, sempre nel mirino delle big d’Europa.

Calciomercato Inter, Lautaro verso l’addio: il sostituto per Conte

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il nuovo agente di Lautaro potrebbe essere Camaño, che ha ottimi rapporti all’interno del Real Madrid. E così proprio gli ex procuratori dell’attaccante argentino, Yaque e Zarate, avevano avuti contatti proprio con lui per capire i margini di una possibile trattativa ma la risposta non fu positiva. L’Inter sarebbe anche pronta ad offrirgli un rinnovo con un nuovo contratto da 5 mln netti più bonus.

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital”, inoltre, ha rivelato come il Valencia possa cedere i suoi uomini migliori per fare cassa: uno di questi è Maxi Gomez, che sarebbe così una suggestione importante in casa Inter proprio come possibile sostituto di Lautaro Martinez. In questa stagione ha collezionato 25 presenze con cinque gol e quattro assist vincenti: l’uruguaiano classe 1996 potrebbe consacrarsi a livello europeo proprio sotto la gestione Conte.

Con il possibile cambio d’agente di Lautaro, “El Toro” potrebbe anche pensare all’addio con l’Inter che dovrà trovare in tempi i brevi un sostituto all’altezza per affidarlo allo stesso allenatore leccese, voglioso di nuovi successi alla guida dei nerazzurri.