Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ancora in bilico: il portoghese è visibilmente nervoso e le offerte scarseggiano

Un futuro tutto da costruire in casa Juventus. Infatti tra le fila bianconere la delusione è tanta per la deludente stagione che sta per chiudersi. Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia gli uomini di Pirlo sono rimasti in corsa solo nell’ultima elencata, dove affronteranno l’Atalanta in finale. Inoltre da qui al termine del campionato bisognerà proteggere anche il piazzamento nei primi quattro posti per la qualificazione alla prossima Champions League.

Questi malumori iniziano ad uscire fuori, soprattutto per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, visibilmente nervoso nelle ultime uscite. Il futuro del portoghese infatti sembrerebbe essere ancora in bilico tra permanenza e addio. Inoltre le notizie che al momento arrivano dal fronte calciomercato non sono sicuramente buone per lui.

Calciomercato Juventus, Ronaldo cerca squadra: ma scarseggiano le offerte

La Juventus avrà molte questioni da risolvere da qui alla fine della stagione, e una di queste è certamente il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese con la società bianconera ha un contratto fino al 2022, quindi bisognerà capire se c’è l’intenzione di continuare insieme ancora a lungo, o se questo sarà l’ultimo anno a Torino, visto che la partenza a parametro zero non dovrebbe essere contemplata tra le opzioni.

Per dire addio alla Juventus però servirebbe un top club europeo disposto a mettere sul piatto un’offerta che aumenti o almeno pareggi l’attuale ingaggio di 31 milioni che percepisce in bianconero. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’ però, al momento Jorge Mendes non avrebbe ricevuto offerte congrue per il trasferimento del portoghese. Da qui al termine della prossima sessione di mercato estiva la strada è ancora lunga, ma il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere pieno di punti interrogativi, cosa che si riflette anche sul campo.