La Juventus pensa al colpaccio per l’attacco, può arrivare in caso di mancata qualificazione in Champions League: ipotesi scambio

È una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che era partita con obiettivi importanti e fin qui ha collezionato troppi passi falsi che hanno compromesso con largo anticipo la lotta nelle competizioni maggiori. I bianconeri infatti sono ormai a dodici punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter e sembrano troppo lontani dalla conquista dello scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | C’è lo zampino dell’ex Real

Dopo nove anni di successi consecutivi, dunque, sembra a un passo la fine dell’egemonia bianconera che non era più abituata a lottare per un semplice posto in Champions League. In questo finale di stagione serviranno comunque dei successi per tenere lontano il Napoli, che occupa la quinta posizione e dista soltanto tre punti. A metà maggio poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia con l’Atalanta che potrebbe portare un trofeo per raddrizzare l’ultimo mese di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Allegri rifiuta | Proposta declinata!

Calciomercato Juventus, idea Salah: Klopp chiede Bentancur

Mentre la Juventus è concentrata sul campo, la società continua a lavorare per il futuro e studia nuove mosse da attuare nel prossimo calciomercato. I bianconeri infatti vogliono una svolta nei prossimi mesi per cancellare definitivamente l’annata difficile, e un’occasione potrebbe arrivare dal Liverpool, che ha deluso contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, no al ritorno | Salta l’affare!

I ‘Reds’ potrebbero anche non qualificarsi per la prossima Champions League, viste le difficoltà riscontrare in Premier, e soprattutto in questo caso potrebbe partire Mohamed Salah. L’egiziano potrebbe finire nel mirino della Juventus, che potrebbe fare un tentativo soprattutto per rimpiazzare Dybala, che potrebbe partire per circa 50 milioni di euro. Klopp vorrebbe Rodrigo Bentancur, valutato 40 milioni di euro, che potrebbe servire per alleggerire la spesa di 70 milioni per acquistare Salah.

La Juventus dunque resta vigile sulla posizione dell’esterno egiziano che potrebbe essere un rinforzo importante in attacco per il futuro.