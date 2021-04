Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a fare sul serio per Isco: l’indiscrezione di mercato che arriva dalla Spagna

Il 3-1 con il Parma non ha comunque esaltato troppo l’ambiente bianconero, ancora dubbioso sul futuro di Andrea Pirlo e sulla gestione Agnelli. Tuttavia, la Juventus è (ovviamente) concentrata nel raggiungere l’obiettivo Champions League, che sarebbe vitale non solo per il futuro tecnico del club, ma anche per quello economico-progettuale. D’altronde, il prossimo mercato passerà giocoforza dai risultati sportivi che verranno raggiungi in questo maggio, anche se qualche nome presente nella wish-list bianconera potrebbe comunque vedere un’accelerata importante nei prossimi mesi. E’ questo, infatti, ciò che trapela dalla Spagna, dove l’interesse della Juventus per Isco viene registrato come concreto e pronto a deflagrare nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dimissioni Agnelli | L’annuncio del presidente!

LEGGI ANCHE >>> Superlega, fuori anche un club di Serie A! L’annuncio

Calciomercato Juventus, accelerata per Isco: c’è l’okay di Ronaldo

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: secondo quanto rivelato dal portale iberico ‘todofichajes.com’, la Juventus è pronta a fare sul serio per Isco. L’ex Malaga è finito ormai ai margini delle rotazioni di Zinedine Zidane e appare, difatti, in uscita dal Real Madrid. Pirlo, in caso di conferma sulla panchina dei bianconeri, lo avrebbe indicato come principale rinforzo per la stagione 2021-2022, raccogliendo anche l’okay ed il via libera dell’ex compagno Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ritorno immediato | Contatti con Sarri

Con un contratto in scadenza nel 2022, il Real Madrid sarà quasi costretto a cedere Isco nella prossima sessione di mercato, per non perderlo a zero nel corso della stagione successiva. Ragion per cui, l’occasione per la Juventus risulta essere ghiotta, dato che il cartellino di Isco viene valutato dal Real intorno ai 20-25 milioni di euro: un prezo tutto sommato di saldo per un classe 1992 come lo spagnolo, che davanti a sé ha ancora parecchio potenziale da poter esprimere e tanto talento da mettere in mostra, soprattutto in un campionato come quello italiano. I prossimi mesi, dunque, si annunciano roventi sull’asse Torino-Madrid.