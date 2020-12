Il futuro di Papu Gomez sarà lontano dall’Atalanta: niente Milan e Inter, un altro club in pole per l’argentino

Un destino ormai segnato, a maggior ragione dopo la mancata convocazione per la sfida contro l’Atalanta. Gomez lascerà Bergamo, probabilmente per un nuovo club di Serie A. Dopo sette stagioni, il capitano nerazzurro cambierà aria: clamorosa sorpresa in arrivo, Milan e Inter alla finestra.

Calciomercato, futuro Papu Gomez: ecco il club in pole

Una sessione di calciomercato invernale, che riaprirà tra due settimane esatte, a dir poco bollente per i club italiani. Oggetto del desiderio è Gomez, con Milan, Inter e Juventus che da tempo pensano all’argentino. La rottura con Gasperini è insanabile ed ecco quindi già pronto l’addio, a gennaio.

In tal senso però, secondo quanto riferisce ‘Sportmediaset’, a spuntarla potrebbe essere la Roma. Il club giallorosso sarebbe infatti quello che ha mosso passi più concreti per l’acquisto del capitano dell’Atalanta, ponendosi dunque in primissima fila davanti alle milanesi e alla Juventus.

Con la Juventus che dopo la smentita appare più lontana, Inter e Milan rischiano di incassare una clamorosa beffa nella corsa al Papu.