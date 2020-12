Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan di Stefano Pioli, è sempre più importante nello schieramento tattico del club rossonero. Tiene inoltre banco, la discussione legata al rinnovo del suo contratto con la società meneghina

Un altro assist, da record, per Hakan Calhanoglu che è tornato ad essere il perno centrale del Milan di Stefano Pioli. Nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, fermato da problemi di natura muscolare, il trequartista turco sta incidendo in maniera decisiva sul gioco del club rossonero sia in Serie A, dove ha già realizzato quattro assist, sia in Europa League, competizione nella quale è il goleador della sua squadra.

Il tutto, nonostante le ultime di calciomercato che girano ormai da mesi. Calhanoglu è stato infatti accostato a diversi top club, in particolare del campionato italiano, visto il suo contratto in scadenza al termine di questa stagione.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan però, sembra più vicino rispetto alle ultime settimane. L’entourage del giocatore chiede una cifra vicina ai 5 milioni di euro, mentre i rossoneri, come prima offerta, avevano proposto 3,5, non abbastanza.

Sembra però che il Milan sia intenzionato ad alzare la posta fino ai 4 milioni, con un accordo che potrebbe arrivare a metà strada, sui 4,5 milioni di euro annuali.